Camera dei deputati: Eventi in diretta di oggi

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Eventi in diretta di oggi:
📌 9.30 – Aula dei Gruppi – Crisi di Hormuz e le nuove rotte del commercio euroasiatico. Sfide e opportunità per le politiche doganali. Messaggio del Presidente della Camera Fontana.
🎥 Diretta webtv: https://webtv.camera.it/evento/32724
📌 17.30 – Sala del Mappamondo – Sarfatti. Messaggio del questore Trancassini. Diretta webtv.
🎥 Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/32726
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