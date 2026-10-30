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Sardegna

Commemorazione dei defunti, nel fine settimana la Polizia locale rafforza la sua presenza nella zona del cimitero

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - da oggi, venerdì 30 ottobre, la Polizia locale rafforzerà i presidi già in essere da qualche giorno intorno al cimitero di Sassari. In vista del fine settimana e delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, gli uomini e le donne del Comando controlleranno tutto il perimetro della zona e in particolare gli attraversamenti pedonali e gli ingressi, per garantire una maggiore sicurezza. Inoltre vigileranno per evitare l'accattonaggio molesto e prevenire furti, atti vandalici e danneggiamenti.

Vi invio di seguito e in allegato una breve nota e in allegato una foto

Da oggi, venerdì 30 ottobre, la Polizia locale rafforzerà i presidi già in essere da qualche giorno intorno al cimitero di Sassari.

In vista del fine settimana e delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, gli uomini e le donne del Comando controlleranno tutto il perimetro della zona e in particolare gli attraversamenti pedonali e gli ingressi, per garantire una sicurezza maggiore. Inoltre vigileranno per evitare l'accattonaggio molesto e prevenire furti, atti vandalici e danneggiamenti. L'obiettivo è assicurare a chiunque la possibilità di recarsi a trovare i propri cari defunti non soltanto in totale sicurezza ma anche in totale serenità, con la consapevolezza che è presente in modo capillare personale della Polizia locale a cui potersi rivolgere in caso di necessità.

(AGENPARL)
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