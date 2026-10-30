GAZA, ASCARI (M5S): ABU SAFIYA DEVE TORNARE LIBERO. CURARE BAMBINI NON È UN CRIMINE

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Roma, 29 ottobre- "Accogliere Elyas Abu Safiya alla Camera dei deputati è un onore e un dovere. A lui e a suo padre voglio dire che siamo al loro fianco. Il dottor Hussam Abu Safiya ha dedicato la propria vita a curare i bambini palestinesi e si è rifiutato di abbandonare i suoi pazienti nell'ospedale Kamal Adwan di Gaza. È "colpevole" soltanto di umanità. Deve essere liberato e non ci fermeremo finché non potrà tornare a casa dalla sua famiglia".
Lo dichiara Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle, intervenuta oggi alla Camera alla conferenza stampa "Libertà per il dottor Abu Safiya", con la partecipazione del figlio Elyas, di Ammar Hamadneh, Samir Al Qariouty e Sergio Santinelli.
"Il dottor Hussam Abu Safiya è incarcerato dal 27 dicembre 2024, senza accuse formali e senza processo. Un medico che ha salvato vite è privato della libertà e trattato come un terrorista da Israele. Abbiamo portato questa battaglia dentro e fuori il Parlamento e continueremo a farlo. Salvare il dottor Abu Safiya significa difendere l'umanità, il diritto alla cura e chi rischia la propria vita per salvare quella degli altri. Chiediamo la sua liberazione e quella di tutti i palestinesi detenuti arbitrariamente nelle carceri israeliane. Basta continuare a presentare Israele come la più grande democrazia del Medio Oriente. Un governo responsabile di genocidio, apartheid e crimini contro la popolazione civile deve essere sanzionato e isolato, non protetto e rifornito di armi. Quanti altri bambini devono essere uccisi? Quante altre vite devono essere spezzate prima che si decida di fermarlo? Noi abbiamo scelto da che parte stare: dalla parte della giustizia, di Elyas, di suo padre e di chi difende la vita», conclude Ascari.
(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Roma, 29 ottobre- "Accogliere Elyas Abu Safiya alla Camera dei deputati è un onore e un dovere. A lui e a suo padre voglio dire che siamo al loro fianco. Il dottor Hussam Abu Safiya ha dedicato la propria vita a curare i bambini palestinesi e si è rifiutato di abbandonare i suoi pazienti nell'ospedale Kamal Adwan di Gaza. È "colpevole" soltanto di umanità. Deve essere liberato e non ci fermeremo finché non potrà tornare a casa dalla sua famiglia".