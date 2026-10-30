[Comune Palermo] Scomparsa del Maestro Gabriele Ferro, il cordoglio del sindaco e dell’assessore Rini

«La scomparsa del maestro Gabriele Ferro lascia un grande vuoto nel mondo

della musica e nella vita culturale della nostra città. A lui va il mio

sentimento di profonda gratitudine per il legame speciale che ha saputo

costruire con Palermo e con il Teatro Massimo, un rapporto fondato su una

straordinaria sensibilità artistica e su un autentico amore per la musica.

Un legame così forte e significativo da portare il Teatro Massimo a

nominarlo Direttore musicale onorario, riconoscimento del valore del suo

contributo e della traccia profonda che ha lasciato nella storia del nostro

teatro. Alla sua famiglia e a quanti hanno condiviso con lui un percorso

umano e artistico rivolgo il mio più sincero cordoglio». Così il sindaco

Roberto Lagalla.

«Con Gabriele Ferro Palermo perde un grande maestro, un artista che ha

scritto pagine importanti della storia del Teatro Massimo e della vita

culturale della nostra città. Oggi, prima ancora che da assessore alla

Cultura, sento di ricordarlo da musicista. Ho avuto il privilegio di

suonare con lui e so quanto certi incontri vadano oltre la musica,

lasciando un segno che nessuno spartito riesce a raccontare fino in fondo.

Porterò con me il ricordo della sua straordinaria sensibilità e la

gratitudine di aver condiviso con lui un'esperienza che conserverò sempre

con affetto. Alla sua famiglia rivolgo il mio più sincero cordoglio». Così

Hai ricevu