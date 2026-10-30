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Sicilia

[Comune Palermo] Scomparsa del Maestro Gabriele Ferro, il cordoglio del sindaco e dell’assessore Rini

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Palermo

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - «La scomparsa del maestro Gabriele Ferro lascia un grande vuoto nel mondo
della musica e nella vita culturale della nostra città. A lui va il mio
sentimento di profonda gratitudine per il legame speciale che ha saputo
costruire con Palermo e con il Teatro Massimo, un rapporto fondato su una
straordinaria sensibilità artistica e su un autentico amore per la musica.
Un legame così forte e significativo da portare il Teatro Massimo a
nominarlo Direttore musicale onorario, riconoscimento del valore del suo
contributo e della traccia profonda che ha lasciato nella storia del nostro
teatro. Alla sua famiglia e a quanti hanno condiviso con lui un percorso
umano e artistico rivolgo il mio più sincero cordoglio». Così il sindaco
Roberto Lagalla.

«Con Gabriele Ferro Palermo perde un grande maestro, un artista che ha
scritto pagine importanti della storia del Teatro Massimo e della vita
culturale della nostra città. Oggi, prima ancora che da assessore alla
Cultura, sento di ricordarlo da musicista. Ho avuto il privilegio di
suonare con lui e so quanto certi incontri vadano oltre la musica,
lasciando un segno che nessuno spartito riesce a raccontare fino in fondo.
Porterò con me il ricordo della sua straordinaria sensibilità e la
gratitudine di aver condiviso con lui un'esperienza che conserverò sempre
con affetto. Alla sua famiglia rivolgo il mio più sincero cordoglio». Così

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(AGENPARL)
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