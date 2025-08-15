Trump: possibile un secondo incontro sull’Ucraina se il vertice in Alaska darà risultati positivi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che un nuovo incontro per affrontare la crisi ucraina potrebbe avvenire a breve, a condizione che i colloqui con il presidente russo Vladimir Putin ad Anchorage abbiano un esito positivo.
Parlando a Fox News in un’intervista registrata a bordo dell’Air Force One, mentre si recava in Alaska, Trump ha affermato: “Se le cose andranno bene, avremo un altro incontro, il che avverrà molto presto”.
Il leader statunitense ha aggiunto che non accetterebbe di lasciare il vertice senza progressi tangibili: “Non sarò felice se me ne andrò senza una qualche forma di cessate il fuoco”.
Il vertice di Anchorage è incentrato sulla ricerca di una soluzione pacifica al conflitto ucraino e sulla definizione di possibili misure di sicurezza che possano gettare le basi per ulteriori negoziati.