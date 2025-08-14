Close Menu
Trending
giovedì 14 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agroalimentare

FERRAGOSTO: COLDIRETTI/CAMPAGNA AMICA, 450MILA A TAVOLA IN AGRITURISMO

By Nessun commento3 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 14 agosto 2025
FERRAGOSTO: COLDIRETTI/CAMPAGNA AMICA, 450MILA A TAVOLA IN AGRITURISMO
Sono quattrocentocinquantamila gli italiani e gli stranieri attesi negli agriturismi per il pranzo di Ferragosto, da passare all’insegna della natura e della buona cucina. A stimarlo sono Coldiretti e Campagna Amica, con il capodanno dell’estate che conferma ancora una volta l’elevato appeal delle strutture agrituristiche italiane dopo gli ottimi risultati fatti registrare lo scorso anno. Non a caso la campagna si piazza al secondo posto tra le mete preferite degli italiani per il giorno di Ferragosto, arrivando a insidiare il primato delle spiagge, secondo l’ìndagine Ixe’.
Tra le ragioni che spingono a scegliere una vacanza in campagna, la buona tavola resta al primo posto. Negli agriturismi, i menu nascono da piatti a chilometro zero, spesso cucinati dai cuochi contadini, gli agricoltori chef che utilizzano i prodotti coltivati in azienda recuperando antiche ricette della tradizione campagnola. Figure che sono diventate un vero e proprio valore aggiunto per le strutture. Non sorprende quindi che, nelle ricerche online, il termine “agriturismo” venga spesso associato a cucina tipica, buon cibo ed esperienze enogastronomiche.
L’altro grande motivo di richiamo è la novità del turismo esperienziale. Secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’, quasi quattro persone su dieci (39%) parteciperanno ad attività come degustazioni, visite a cantine, frantoi, caseifici o birrifici, e corsi di cucina. In cima alle preferenze c’è l’enoturismo, trainato dalla forte crescita di iniziative e opportunità legate al vino negli ultimi anni. Seguono, a pari merito, oleoturismo e turismo dei formaggi, che precedono il birraturismo.
Gli agriturismi si mostrano peraltro flessibili anche verso il crescente turismo itinerante dei camperisti, offrendo non solo alloggi e pasti completi, ma anche colazioni al sacco o spazi per picnic e camper, per chi preferisce cucinare in autonomia acquistando eventualmente prodotti aziendali freschi e genuini.
“L’andamento della stagione estiva e del ferragosto conferma il trend positivo già registrato in primavera – osserva la presidente di Campagna Amica, Dominga Cotarella – con l’agriturismo sempre più parte protagonista delle vacanze di italiani e stranieri, a partire dagli americani. Pur restando fedele alla qualità enogastronomica che ne ha decretato il successo, questa formula di ospitalità oggi sa proporre un’esperienza a 360 gradi, che unisce relax, attività all’aria aperta e l’opportunità di assaporare, proprio nel luogo in cui nascono, i prodotti più autentici del territorio”.
Secondo l’analisi Campagna Amica le aziende agrituristiche in Italia sono oltre ventiseimila, di cui tredicimila con ristorazione oltre a seimilacinquecento con proposte di degustazione prodotti aziendali e tipici.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl