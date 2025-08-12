(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Travolta e uccisa: Sardone (Lega), Viminale smentisce giunta Sala, ennesima clamorosa figuraccia
Roma, 12 ago. – “Il Viminale fa chiarezza sul campo rom di via Selvanesco, dove sono stati individuati i quattro minorenni rom colpevoli di aver ucciso una signora di 71 anni: l’accampamento non è mai stato portato all’attenzione dei tavoli con la Prefettura. Ennesima plastica dimostrazione di come la giunta Sala non abbia mai realmente cercato soluzioni concrete per questa situazione ma stia soltanto provando a salvare la faccia in tutti i modi, nonostante una deriva sotto gli occhi di tutti e una persona innocente rimasta uccisa da quattro rom. Le chiacchiere stanno a zero, Sala dovrebbe vergognarsi e invece passa le sue giornate ad attaccare Salvini. I milanesi meritano di meglio”.
Così in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e vicesegretario federale della Lega.
