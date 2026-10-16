Agenzia regionale 1091.26 Paolicelli su riconoscimento Capocollo Martina Franca Igp

riconoscimento al valore dei nostri produttori e all'identità della puglia"*

Dichiarazione dell'assessore regionale all'Agricoltura e sviluppo

rurale, *Francesco

Paolicelli*.

"Il riconoscimento europeo del Capocollo di Martina Franca come Indicazione

geografica protetta è una bellissima notizia per la Puglia e per tutto il

nostro sistema agroalimentare. Voglio ringraziare il Consorzio di tutela, i

produttori e tutti coloro che hanno lavorato con determinazione per

raggiungere questo risultato, difendendo una tradizione di grande valore e

contribuendo a far conoscere e apprezzare questa specialità ben oltre i

confini regionali.

Il Capocollo di Martina Franca è molto più di un prodotto gastronomico:

racconta la storia, i saperi artigianali e la cultura di un territorio, con

caratteristiche che lo rendono unico e riconoscibile anche sui mercati

internazionali. Questo traguardo premia l'impegno di chi ha saputo

custodire una tradizione e trasformarla in un'opportunità di crescita per

le imprese e per l'economia locale.

Con il Capocollo di Martina Franca si arricchisce anche il patrimonio di

eccellenze che la Regione intende sostenere attraverso il Tavolo permanente

del partenariato territoriale delle comunità dell'agroalimentare, della

cultura del cibo e del suo territorio, coordinato dal professor Gerardo

Centoducati. È uno strumento pensato per rafforzare il dialogo con i

Consorzi di tutela e accompagnare in modo condiviso le strategie di

valorizzazione e promozione delle nostre produzioni di qualità. Il nuovo

riconoscimento europeo rappresenta un'ulteriore opportunità per mettere in

rete competenze ed esperienze e dare ancora più visibilità a una delle

specialità più rappresentative della nostra terra.

Le IGP agroalimentari pugliesi salgono così a 11. Un patrimonio che

conferma quanto la qualità delle nostre produzioni sia una leva strategica

per la competitività delle imprese, lo sviluppo dei territori e la

promozione della Puglia nel mondo. Come Regione continueremo a sostenere i

produttori e le filiere che investono nell'identità, nella qualità e nella

riconoscibilità delle nostre eccellenze".