Close Menu
Trending
venerdì 16 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

Agenzia regionale 1091.26 Paolicelli su riconoscimento Capocollo Martina Franca Igp

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - riconoscimento al valore dei nostri produttori e all'identità della puglia"*

Dichiarazione dell'assessore regionale all'Agricoltura e sviluppo
rurale, *Francesco
Paolicelli*.

"Il riconoscimento europeo del Capocollo di Martina Franca come Indicazione
geografica protetta è una bellissima notizia per la Puglia e per tutto il
nostro sistema agroalimentare. Voglio ringraziare il Consorzio di tutela, i
produttori e tutti coloro che hanno lavorato con determinazione per
raggiungere questo risultato, difendendo una tradizione di grande valore e
contribuendo a far conoscere e apprezzare questa specialità ben oltre i
confini regionali.

Il Capocollo di Martina Franca è molto più di un prodotto gastronomico:
racconta la storia, i saperi artigianali e la cultura di un territorio, con
caratteristiche che lo rendono unico e riconoscibile anche sui mercati
internazionali. Questo traguardo premia l'impegno di chi ha saputo
custodire una tradizione e trasformarla in un'opportunità di crescita per
le imprese e per l'economia locale.

Con il Capocollo di Martina Franca si arricchisce anche il patrimonio di
eccellenze che la Regione intende sostenere attraverso il Tavolo permanente
del partenariato territoriale delle comunità dell'agroalimentare, della
cultura del cibo e del suo territorio, coordinato dal professor Gerardo
Centoducati. È uno strumento pensato per rafforzare il dialogo con i
Consorzi di tutela e accompagnare in modo condiviso le strategie di
valorizzazione e promozione delle nostre produzioni di qualità. Il nuovo
riconoscimento europeo rappresenta un'ulteriore opportunità per mettere in
rete competenze ed esperienze e dare ancora più visibilità a una delle
specialità più rappresentative della nostra terra.

Le IGP agroalimentari pugliesi salgono così a 11. Un patrimonio che
conferma quanto la qualità delle nostre produzioni sia una leva strategica
per la competitività delle imprese, lo sviluppo dei territori e la
promozione della Puglia nel mondo. Come Regione continueremo a sostenere i
produttori e le filiere che investono nell'identità, nella qualità e nella
riconoscibilità delle nostre eccellenze".

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl