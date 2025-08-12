(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Torino: casa occupata e subito sgomberata dai carabinieri, Molteni: orgoglioso del decreto sicurezza
Roma, 12 ago. – “Ancora una volta grazie al decreto sicurezza voluto dalla Lega e dal Governo un appartamento occupato abusivamente e illegalmente a Torino mentre il proprietario era in vacanza è stato sgomberato in tempo zero e restituito immediatamente al titolare grazie all’intervento dei carabinieri. Sgombero immediato, stop ai ladri di case e tutela della proprietà privata.Questo è il decreto sicurezza, contrastato a sinistra e fortemente voluto dalla Lega”.
Così il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni sui suoi canali social.
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier