(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Sicurezza, Verri (Lega): “Campo rom al Gratosoglio mai segnalato dal Comune. Sala pensi a Milano, non ad attaccare Salvini”
Roma, 12 ago. – “Apprendiamo dalle fonti del Viminale che l’accampamento del Gratosoglio, dove vivevano i giovanissimi coinvolti nella tragica vicenda di via Saponaro, non era mai stato portato dal Comune di Milano al tavolo della Prefettura. Non era stato censito, non erano state allontanate le persone che ci vivono e, soprattutto, il Comune non è intervenuto per sottrarre i minori a condizioni di vita inaccettabili. Di fronte a un fallimento così evidente delle politiche sociali, stupisce e preoccupa che il sindaco Sala abbia trovato il tempo per attaccare immediatamente il ministro Salvini, spendendo più parole contro il Governo che per affrontare i problemi reali di Milano. Questo episodio dimostra una volta di più che la giunta è incapace di gestire la sicurezza e l’integrazione. È inaccettabile che a Milano esistano aree di degrado fuori da ogni controllo, mentre ogni anno si spendono oltre 3 milioni di euro in politiche che non producono risultati. La Lega chiede che l’accampamento venga sgomberato immediatamente, che siano tutelati i minori e che venga messa la parola fine a una gestione inefficace che è un insulto ai cittadini onesti che pagano le tasse”.
Lo dichiara il capogruppo della Lega in consiglio comunale di Milano Alessandro Verri.
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier