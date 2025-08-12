(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 12 agosto 2025
CORDOGLIO DI COLDIRETTI PER LA SCOMPARSA DI ALFREDO DIANA
Il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo e la giunta nazionale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Alfredo Diana, figura importante per l’agricoltura italiana ed europea.
Uomo di visione che ha dedicato la sua vita al settore primario, contribuendo alla sua crescita e tutela. Coldiretti si unisce al dolore della famiglia e di tutti coloro che ne hanno condiviso il percorso umano e professionale.
