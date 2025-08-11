Agenzia regionale 1026.25 emiliano a roma per ex Ilva 12.08

(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 EX ILVA, DOMANI IL PRESIDENTE EMILIANO A ROMA PER L’INCONTRO AL MINISTERO
Domani, martedì 12 agosto, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano parteciperà all’incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la definizione dell’Accordo di Programma interistituzionale per l’ex Ilva.
La delegazione regionale che accompagnerà il presidente, con partecipazione in presenza, è formata da:
Rossana Lanza, avvocato coordinatore Avvocatura Regionale;
Gianna Elisa Berlingerio, direttora Dipartimento Sviluppo Economico;
Paolo Garofoli, direttore Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
Rocco De Franchi, direttore Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale;
Vito Bruno, direttore generale ARPA Puglia;
Vincenzo Campanaro, direttore scientifico ARPA Puglia;
Mario Sicolo, avvocato esterno collaboratore Dipartimento Sviluppo Economico.
Parteciperanno da remoto:
Leo Caroli, presidente Comitato regionale per il monitoraggio del Sistema Economico Produttivo e delle Aree di Crisi (SEPAC);
Serena Triggiani, assessora Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere.
