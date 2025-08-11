Close Menu
Trending
lunedì 11 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

Agenzia regionale 1026.25 emiliano a roma per ex Ilva 12.08

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 EX ILVA, DOMANI IL PRESIDENTE EMILIANO A ROMA PER L’INCONTRO AL MINISTERO
Domani, martedì 12 agosto, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano parteciperà all’incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la definizione dell’Accordo di Programma interistituzionale per l’ex Ilva.
La delegazione regionale che accompagnerà il presidente, con partecipazione in presenza, è formata da:
Rossana Lanza, avvocato coordinatore Avvocatura Regionale;
Gianna Elisa Berlingerio, direttora Dipartimento Sviluppo Economico;
Paolo Garofoli, direttore Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
Rocco De Franchi, direttore Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale;
Vito Bruno, direttore generale ARPA Puglia;
Vincenzo Campanaro, direttore scientifico ARPA Puglia;
Mario Sicolo, avvocato esterno collaboratore Dipartimento Sviluppo Economico.
Parteciperanno da remoto:
Leo Caroli, presidente Comitato regionale per il monitoraggio del Sistema Economico Produttivo e delle Aree di Crisi (SEPAC);
Serena Triggiani, assessora Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl