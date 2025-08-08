Close Menu
Abruzzo

L’Aquila – Comunicato stampa chiusura Delegazione comunale Sassa dall’11 al 19 agosto

Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 L’Aquila, 8 agosto 2025
Uffici Delegazione Sassa chiusi dall’11 al 19 agosto
I Servizi demografici comunali rendono noto che gli uffici della Delegazione di Sassa resteranno chiusi al pubblico dal giorno 11 agosto al 19 agosto.
Si ricorda che gli utenti potranno rivolgersi direttamente agli uffici della sede centrale di Via Roma o della Delegazione di Paganica per eventuali richieste di certificati o rilascio della carta di identità, nonché per consegnare la documentazione inerente alle dichiarazioni di residenza, conferire con gli uffici dello stato civile in merito alle registrazioni di nascita e morte o richiedere l’avvio dell’iter procedurale finalizzato alla celebrazione di matrimoni/unioni civili.

