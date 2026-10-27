(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Camera dei deputati: Gli eventi in diretta di oggi:
📌 11 – Sala del Refettorio – Riusare per rigenerare. Il riuso adattivo come strategia per restituire valore, qualità e nuove funzioni al patrimonio costruito. Videomessaggio del Vicepresidente Mulè.
🎥 Diretta webtv: https://webtv.camera.it/evento/32669
📌 11 – Sala della Regina – Le leve per la crescita. Coesione, competitività e modernizzazione istituzionale oltra la stagione del PNRR. ANCI.
🎥 Diretta webtv: https://webtv.camera.it/evento/32684
📌 15 – Sala della Regina – Indirizzo di saluto del Presidente Fontana all’evento: “Il nuovo modello inclusivo ed educativo: la vera inclusione che educa attraverso la ricerca dei talenti”.
🎥 Diretta webtv: https://webtv.camera.it/evento/32681
📌 17 – Sala Matteotti – La genitorialità non nasce da sola. Il diritto all’accompagnamento nel post-parto. Saluto della segretaria di Presidenza Sportiello.
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