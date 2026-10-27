Pubblicati la graduatoria finale e l’elenco degli esclusi relativi a “Fuori Bordo” – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - I due documenti riguardano la 1^ finestra di presentazione e valutazione delle domande per l'erogazione di contributi finanziari per la realizzazione di progetti inclusivi in ambito educativo
Con determinazione n.6747 firmata oggi, lunedì 26 ottobre 2026 dalla dirigente del Servizio Pubblica istruzione, Politiche giovanili e Pari opportunità, sono stati approvati la graduatoria finale e l'elenco degli esclusi nell'ambito della 1^ finestra di presentazione e valutazione delle domande del progetto "Fuori Bordo – Idee che fanno scuola".
I due documenti (graduatoria finale ed elenco degli esclusi) sono disponibili, unitamente alle risposte ai quesiti, nella pagina dell'Avviso Pubblico per l'erogazione di contributi finanziari per la realizzazione di progetti inclusivi in ambito educativo denominato "Fuori Bordo".
Il link alla pagina dell'Avviso contenente i documenti:
Con preghiera di diffusione