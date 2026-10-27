FOTO NOTIZIA – Joelette&Jubilee 2025 vince il premio “Via Francigena Best Practice 2025” di AEVF

Con preghiera di pubblicazione,

grazie e buon lavoro

2025" **Importante riconoscimento per il progetto promosso da Sentieri di

Felicità ODV, che ha portato una carovana inclusiva da Altopascio a Roma.*

*Altopascio, 26 ottobre 2026 – *Il progetto *Joelette & Jubilee 2025*,

promosso dall'associazione Sentieri di Felicità ODV, ha vinto il premio *"Via

Francigena Best Practice 2025"*, assegnato dall'Associazione Europea delle

Vie Francigene (AEVF). La premiazione si è tenuta venerdì 23 ottobre ad

Avigliana, durante l'Assemblea generale dell'associazione.

Un riconoscimento importante per un progetto che, nell'anno del Giubileo,

con e senza disabilità, volontari e associazioni, grazie anche all'utilizzo

delle joelette, speciali carrozzine da trekking che permettono alle persone

con mobilità ridotta di affrontare sentieri e cammini. Tappa dopo tappa, il

progetto ha consentito a molte persone di intraprendere il viaggio, grazie

a una rete estesa di associazioni e volontari tra Toscana, Umbria e Lazio.

*Grande soddisfazione per l'associazione Sentieri di Felicità ODV e per

tutti gli organizzatori*, che vedono premiato un lavoro collettivo fatto di

impegno, solidarietà e collaborazione tra territori. Un'esperienza che ha

dimostrato come il cammino possa diventare uno straordinario strumento di

inclusione, incontro e partecipazione, aprendo nuove prospettive per una