FOTO NOTIZIA – Joelette&Jubilee 2025 vince il premio “Via Francigena Best Practice 2025” di AEVF

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Con preghiera di pubblicazione,
grazie e buon lavoro
2025" **Importante riconoscimento per il progetto promosso da Sentieri di
Felicità ODV, che ha portato una carovana inclusiva da Altopascio a Roma.*
*Altopascio, 26 ottobre 2026 – *Il progetto *Joelette & Jubilee 2025*,
promosso dall'associazione Sentieri di Felicità ODV, ha vinto il premio *"Via
Francigena Best Practice 2025"*, assegnato dall'Associazione Europea delle
Vie Francigene (AEVF). La premiazione si è tenuta venerdì 23 ottobre ad
Avigliana, durante l'Assemblea generale dell'associazione.
Un riconoscimento importante per un progetto che, nell'anno del Giubileo,
con e senza disabilità, volontari e associazioni, grazie anche all'utilizzo
delle joelette, speciali carrozzine da trekking che permettono alle persone
con mobilità ridotta di affrontare sentieri e cammini. Tappa dopo tappa, il
progetto ha consentito a molte persone di intraprendere il viaggio, grazie
a una rete estesa di associazioni e volontari tra Toscana, Umbria e Lazio.
*Grande soddisfazione per l'associazione Sentieri di Felicità ODV e per
tutti gli organizzatori*, che vedono premiato un lavoro collettivo fatto di
impegno, solidarietà e collaborazione tra territori. Un'esperienza che ha
dimostrato come il cammino possa diventare uno straordinario strumento di
inclusione, incontro e partecipazione, aprendo nuove prospettive per una