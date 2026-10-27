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Politica Interna

PIANO CASA, SANTILLO (M5S): BANDI PRONTI? FORSE ABU DHABI HA DATO VIA LIBERA

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - LIBERA*
ROMA, 26 OTT. – "Apprendiamo dal senatore di Fdi Calandrini che oggi parte
la fase operativa del "Piano Casa" con i primi bandi. Ci sembra evidente,
dunque, che dal fondo sovrano di Abu Dhabi che gestirà le sorti di questo
né Salvini, né Calandrini hanno ancora chiarito se quanto riportato da una
recente inchiesta giornalistica corrisponde a verità o meno. I dieci
miliardi di cui parla oggi il senatore non ci sono, ma sarebbe bello capire
se è vero che tre società controllate dallo Stato stiano facendo confluire
risorse nel famigerato fondo del manager Abbadessa. Altresì, Meloni si è
ben guardata dallo spiegarci quale è il ruolo del fondo ADD Capital con
sede ad Abu Dhabi. Ci vuole tanto a chiarire? Gli emiratini hanno o no
diritto di veto e di condizionamento sul Piano? Tutte domande senza
risposta. Inoltre: sull'edilizia convenzionata, i fondi saranno pubblici o
privati? Meloni ha detto per mesi che saranno privati, ma se arrivano da
aziende a controllo pubblico allora sono pubblici. Se Meloni non sa, magari
della comm. Ambiente della Camera Agostino Santillo (M5s).

(AGENPARL)
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