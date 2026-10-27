L’Ambasciata a Tokyo ospita il forum economico-finanziario tra Italia e Giappone alla presenza del Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Al centro del Forum le prospettive di cooperazione e gli strumenti di investimento tra le istituzioni e i principali operatori del settore finanziario dei due Paesi
TOKYO, 26 OTTOBRE 2026 – Si è tenuto oggi presso l'Ambasciata d'Italia a Tokyo il Forum di cooperazione economico-finanziaria tra Italia e Giappone, svoltosi in occasione della visita in Giappone del Vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè.
All'apertura dei lavori hanno preso parte l'Ambasciatore d'Italia Mario Vattani e il Vice Ministro delle Finanze giapponese, Atsushi Mimura. L'evento è stato promosso dall'Ambasciata in collaborazione con l'ufficio ICE di Tokyo, Banca d'Italia, Cassa Depositi e Prestiti e SACE.
Ai tavoli di lavoro hanno partecipato i vertici delle istituzioni finanziarie governative nipponiche, JFSA, JETRO, JBIC e NEXI, insieme ai rappresentanti di grandi gruppi bancari tra i quali MUFG Bank, SMBC, Nomura e Crédit Agricole. Presenti anche importanti operatori di private equity come Fondo FSI e Investindustrial.