PIÙ CRESCITA, PIÙ RETE, PIÙ INNOVAZIONE: LA NUOVA FOTOGRAFIA DELLE SOCIETÀ BENEFIT

*LA NUOVA FOTOGRAFIA DELLE SOCIETÀ BENEFIT*

*Presentati i nuovi approfondimenti della Ricerca Nazionale sulle Società

Benefit 2026 su competitività, filiere e territori:*

● *Associazione positiva tra modello Benefit e crescita: nel

+13% per il fatturato*

● *Filiere più stabili: nelle SB è maggiore la quota degli acquisti

presso fornitori continuativi rispetto alle non-benefit (27,4% vs 21,8%)*

● *Benefit chiama Benefit: il 38% delle SB ha relazioni commerciali

con altre Benefit (vs 24% delle non-benefit con fornitori SB)*

● *L'incidenza delle SB è superiore nelle province con maggiore

capacità innovativa, condizioni economiche più favorevoli e una più ampia

partecipazione al lavoro.*

● *Al 30 giugno 2026 sale a 5.968 il numero di Società Benefit

(+15,6% la crescita rispetto all'anno precedente), con un valore della

produzione annuale pari a €71,3 miliardi*

Milano, 26 ottobre 2026 – Si è tenuto oggi a Milano l'evento *"Società

Benefit: dalla competitività all'interdipendenza",* durante il quale è

stata presentata la nuova edizione della *Ricerca Nazionale sulle Società

Benefit 2026*.

Attraverso gli interventi dei Partner della Ricerca – *NATIVA*, il *Research

Department di Intesa Sanpaolo*, *InfoCamere*, l'*Università di

Padova*, la *Camera

di commercio di Brindisi-Taranto *e *Assobenefit *- è emerso un quadro

aggiornato su competitività, relazioni di filiera e rapporto con i

territori.

L'analisi sulla competitività abbina circa 2 mila Società Benefit ad

altrettante imprese non-benefit con profili il più possibile omogenei per

dimensione, settore, territorio e coorte di età. L'analisi evidenzia

un'associazione positiva tra qualifica Benefit e crescita d'impresa:

l'effetto stimato risulta pari a circa *+13% per il fatturato*, *+17% per

il costo del lavoro* e *+12% per il valore aggiunto*.

L'adozione del modello Benefit risulta quindi uno degli elementi che

concorrono alla migliore performance delle imprese. Il vantaggio si

rafforza quando l'identità Benefit si accompagna a strategie orientate alla

qualità, alla sostenibilità ambientale e all'apertura internazionale.

Inoltre, dall'analisi degli scambi commerciali nel 2024 di 4.376 imprese,

metà Società Benefit e metà non-benefit omogenee per settore, dimensione e

provincia, emerge come le Società Benefit compaiono nelle filiere delle

loro omologhe con una frequenza superiore a quella dell'economia nel suo

complesso. Il *38% delle SB ha relazioni commerciali con altre Benefit*,

mentre le non-benefit hanno fornitori Benefit solo nel 24% dei casi. Questa

propensione a costruire relazioni con fornitori Benefit interessa tutte le

classi dimensionali, dalle micro alle grandi imprese: all'aumentare della

dimensione cresce la probabilità di avere almeno un fornitore Benefit (tra

le grandi imprese Benefit si raggiunge quota 86%), ma il vantaggio delle

Società Benefit rispetto al campione di confronto rimane sistematicamente

presente.

Le filiere delle Società Benefit inoltre sono più stabili: il *27,4%* degli

acquisti è destinato a *fornitori con cui esiste un rapporto continuativo

negli ultimi nove anni*, contro il 21,8% delle non-benefit. Questo dato

offre uno spunto di riflessione sulla tenuta delle supply chain. In una

fase caratterizzata da elevata volatilità dei mercati e da frequenti

tensioni nelle catene di fornitura globali, la capacità di mantenere

relazioni stabili con i fornitori potrebbe rappresentare un elemento di

forza. La stabilità delle relazioni può tradursi in un vantaggio

competitivo, favorendo non solo l'efficienza e la continuità degli scambi,

ma anche la diffusione di conoscenze, pratiche e valori condivisi tra le

imprese coinvolte e la gestione delle criticità.

Un ecosistema che include anche le imprese più piccole: quando l'impresa

ordinante è una microimpresa Società Benefit, la quota di fornitori Benefit

di pari dimensioni è pari al 57%, quasi il doppio rispetto a quanto

osservato quando gli acquirenti sono le società non-benefit. Il dato indica

un ecosistema diffuso, in cui anche le realtà più piccole riescono a

consolidare relazioni commerciali con imprese che condividono valori simili.

La Ricerca ha inoltre confrontato la diffusione delle Società Benefit nelle

province italiane con le condizioni economiche e sociali dei territori,

misurate dagli indicatori ISTAT sul benessere equo e sostenibile (BesT

2025).

Ne emerge come la maggiore presenza delle Società Benefit non risponda a

una maggiore presenza di bisogni sociali più intensi e a carenze del

contesto in cui operano. La mappa del modello segue infatti quella

dell'innovazione e del reddito: *le Società Benefit sono più presenti nei

territori che brevettano di più e dove i redditi sono più elevati*, con

un'incidenza che va da 2,7 ogni mille società nel Nord-Ovest a 0,8 nelle

Isole.

Per quanto riguarda le finalità di beneficio comune, emerge come le scelte

degli statuti siano legate più all'attività dell'impresa che al luogo in

cui ha sede. Territorio, settore e dimensione spiegano solo una piccola

parte delle differenze degli impegni assunti. L'unica eccezione riguarda il

Capitale Umano, più presente negli statuti delle imprese dei territori dove

il mercato del lavoro presenta condizioni più favorevoli.

La Ricerca presenta un aggiornamento sulla numerica del fenomeno Benefit.

Al 30 giugno 2026 le Società Benefit in Italia sono *5.968*, il 7,7% in più

rispetto a fine 2025 e il 15,6% in più rispetto a un anno prima. Impiegano

circa 260mila addetti e generano un valore della produzione di €71,3

miliardi, pari al 2,5% del totale nazionale.

Le microimprese sono le più numerose (4.342), ma il modello è più diffuso

tra le grandi imprese con oltre 250 addetti, dove l'incidenza arriva al

2,4%. Inoltre è presente in tutti i settori, in particolare nelle

telecomunicazioni (11,7‰), nelle attività professionali (9,4‰) e

nell'istruzione (7,0‰).

La Ricerca ha anche aggiornato l'analisi della dimensione statutaria,

categorizzando gli impegni concreti e pubblici che le Società Benefit

assumono nei confronti delle persone, delle comunità e dell'ambiente. La

classificazione ESG, ottenuta tramite l'esame puntuale di 5006 statuti,

conferma un forte orientamento verso le finalità sociali (55%), seguite da

quelle ambientali (28%) e di governance (17%).

È possibile scaricare la Ricerca completa a questo link:

*COSA SONO LE SOCIETÀ BENEFIT*

Società Benefit è uno status giuridico adottato da imprese che, oltre allo

scopo di distribuire gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio

comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei

confronti di persone, ambiente e stakeholder, impegnandosi a valutare in

maniera trasparente il proprio impatto.

I principi costitutivi delle Società Benefit sono definiti nella legge 28

dicembre 2015, n. 208. Nel 2016 l'Italia è diventata il primo Paese, dopo

gli Stati Uniti, a introdurre nella propria legislazione la possibilità per

le aziende di adottare la qualifica di Società Benefit. Secondo la norma,

le Società Benefit presentano alcune sostanziali novità:

● Una o più finalità di beneficio comune indicate nell'oggetto

sociale. La realizzazione di un beneficio comune viene pertanto a

configurarsi come un obbligo giuridico di natura statutaria.

● L'obbligo, nella gestione, di bilanciare l'interesse dei soci con il

perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi degli

stakeholder.

● L'obbligo di comunicare in maniera trasparente il perseguimento del

beneficio comune con una relazione annuale che contempli anche la

misurazione dell'impatto generato – secondo standard di valutazione esterni

– su governance, lavoratori, stakeholder del territorio e ambiente.

● La necessità di individuare un soggetto all'interno della società

responsabile per il perseguimento del Beneficio comune.

*NATIVA *è la Società Benefit che da anni accompagna le imprese nel

ridisegnare radicalmente i propri modelli in ottica di sostenibilità, in

favore di un paradigma economico rigenerativo. Dal 2014 ha per prima

attivamente promosso l'introduzione delle Società Benefit in Italia e poi

in Perù, Ecuador, Colombia, Uruguay, Panama e Spagna, come modello di

governance efficace per accelerare l'integrazione della sostenibilità nei

processi di business delle aziende.

*Intesa Sanpaolo *è il maggior gruppo bancario in Italia con una

significativa presenza internazionale. Il suo Research Department è uno dei

principali centri di ricerca economica e finanziaria del Paese, con la

missione di produrre analisi indipendenti e imparziali e di contribuire al

dibattito economico sui principali temi strutturali del Paese; studi

sull'andamento dell'economia italiana e internazionale, sui mercati dei

capitali, sulle economie territoriali, sui settori e distretti industriali,

sul sistema bancario, sugli enti e sui servizi pubblici.

*InfoCamere *è la società consortile delle Camere di Commercio per

l'innovazione digitale e ha il compito di approntare, organizzare e gestire

nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio il Registro Imprese

(riconosciuto dall'AGID quale banca dati di interesse nazionale) e altri

rilevanti asset digitali del sistema camerale, sviluppando al contempo

soluzioni per l'analisi dei fenomeni economici letti attraverso il dato

amministrativo a supporto dei decisori pubblici e del sistema produttivo

nel suo insieme.

Il *Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" *è un

dipartimento dell'Università di Padova che integra docenti di area economia

esperienze di ricerca nell'ambito dell'imprenditorialità, delle forme

organizzative, della governance, dei modelli di business e della gestione

delle risorse umane nell'ottica della sostenibilità. Dal 2023 è accreditato

Equis.

La *Camera di commercio di Brindisi – Taranto *opera, sin dal 2016, a

favore della diffusione della conoscenza e dell'adozione del modello

imprenditoriale benefit, promuovendo il costante monitoraggio

quali-quantitativo del fenomeno attraverso la creazione e la gestione, con

l'indispensabile supporto tecnologico di InfoCamere, di un Osservatorio e

di una dashboard di analisi statistica evoluta.

*Assobenefit* è l'associazione nazionale delle Società Benefit, al fianco

delle imprese che hanno scelto questo modello e di chi si riconosce in

un'economia che mette al centro il bene comune. E' punto di riferimento in

Italia e all'estero, grazie a una solida rete di partner istituzionali e

della società civile. Promuove lo sviluppo del modello Benefit attraverso

la ricerca e la diffusione delle buone prassi per dare vita a filiere e

distretti di missione. Promuove l'innovazione in sede legislativa italiana

ed europea. Dal 26 maggio 2026 è Ente del Terzo Settore.