IL COMUNE COMUNICA – “Nessuna periferia: Bari più vicina ai cittadini”: domani a Carbonara si apre il confronto sul futuro del Municipio IV e dell’ex compendio Rai

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - "NESSUNA PERIFERIA: BARI PIÙ VICINA AI CITTADINI"
DOMANI A CARBONARA SI APRE IL CONFRONTO SUL FUTURO
DEL MUNICIPIO IV E DELL'EX COMPENDIO RAI
Si apre domani, martedì 27 ottobre, il confronto con i cittadini sul futuro del Municipio IV e dell'ex Compendio RAI di Ceglie del Campo.
L'iniziativa coinvolgerà residenti, associazioni e realtà locali nella definizione degli indirizzi di rigenerazione urbana del Municipio IV e delle prospettive di trasformazione dell'ex Compendio RAI, a partire dal progetto "Parco delle Lamie" e dalla valorizzazione delle restanti aree del complesso.
Il percorso, curato dal settore Recupero e Valorizzazione del Territorio del Comune di Bari con il supporto tecnico di Cityopensource srl, proseguirà attraverso incontri pubblici, laboratori di co-progettazione e attività di mappatura collaborativa.
All'incontro interverranno il sindaco Vito Leccese , la vicesindaca Giovanna Iacovone e la presidente del Municipio IV Maria Chiara Addabbo . Seguiranno gli interventi di Laura Casanova , dirigente del settore Recupero e Valorizzazione del Territorio del Comune di Bari, che presenterà il progetto "Parco delle Lamie"; Ilaria Vitellio , project manager di Cityopensource, che illustrerà le attività di mappatura collaborativa; e Fedele Congedo , esperto di processi partecipativi di Cityopensource, che presenterà il programma degli incontri e dei laboratori.
Per partecipare : [ | ]
Tutte le informazioni sul percorso partecipativo sono disponibili sul sito del Comune di Bari [ | a questo link ] .