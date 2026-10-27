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Politica Interna

SISMA, LICHERI (M5S): MELONI DICA QUALCOSA DEL ‘VERMINAIO’ MARCHIGIANO

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - ROMA, 26 OTT. – "8 arresti. 51 indagati. 57 milioni di euro sequestrati. Loschi giri di contanti. Cambi di telefoni. Memorie di laptop azzerate. Gare d'appalto truccate o quasi sempre condizionate. Sospette infiltrazioni di camorra e 'ndrangheta. Documenti occultati o distrutti. E una figura a fare da perno: Fabio Pistarelli, fino a meno di un anno fa fidato capo di gabinetto del governatore Acquaroli. Dall'inchiesta sulla ricostruzione post sisma della DDA nelle Marche emerge un vero e proprio verminaio, tanto che si utilizza anche negli atti il termine "cricca". I processi si fanno nei tribunali, ma le responsabilità politiche di Acquaroli sono abnormi. Ha ammesso di aver avuto segnalazioni sui comportamenti anomali di Pistarelli, ma non si è rivolto alla magistratura. Ha fatto fare verifiche interne e poi lo ha fatto dimettere: un quadro di un'opacità imbarazzante. E rivoltante, visto che di mezzo ci sono migliaia di famiglie terremotate che da dieci anni tondi vivono in un limbo. Meloni giusto due mesi fa era ad Amatrice per il decennale della devastante scossa del 24 agosto 2016, proprio a fianco al "suo" Francesco Acquaroli. Dica qualcosa a quelle famiglie, che oltre ai dolorosi danni del sisma ora vivono la più disgustosa delle beffe". Così in una nota il vicepresidente del M5s Ettore Licheri.

(AGENPARL)
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