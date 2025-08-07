Close Menu
NOVATE M.SE, MONUMENTO SERGIO RAMELLI, DE CORATO: «ALTRO VERGOGNOSO SFREGIO DOPO QUELLO DELLO SCORSO 28/4. VANNO RINTRACCIATI AL PIU' PRESTO I RESPONSABILI».

Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 NOVATE M.SE, MONUMENTO SERGIO RAMELLI, DE CORATO: «ALTRO VERGOGNOSO SFREGIO
DOPO QUELLO DELLO SCORSO 28/4. VANNO RINTRACCIATI AL PIU’ PRESTO I
RESPONSABILI».
Milano, 07 Agosto 2025 – «Alcuni cittadini mi hanno riferito che nella
giornata di ieri, il monumento in memoria di Sergio Ramelli a Novate
Milanese è stato vandalizzato. Vanno rintracciati al più presto i
responsabili. Ricordo che già la mattina stessa dell’inaugurazione, lo
scorso 28 aprile, lo stesso era già stato sfregiato e durante la cerimonia,
dove tra le varie Autorità presenti c’erano anche il Presidente del Senato
Ignazio La Russa, i Sottosegretari di Stato Paola Frassinetti e Isabella
Rauti, fummo contestati a suon di urla e insulti, da alcuni vecchi
nostalgici di Sinistra. Trovo aberrante e disgustoso il fatto che dopo 50
anni ci siano ancora persone che seminano odio e portino dentro di se
rancore. Come loro di Sinistra, giustamente, ricordano le persone care non
più presenti, è giusto che anche noi di Destra facciamo altrettanto. A
differenza di questi nostalgici, però, noi mai ci opporremo alle loro
manifestazioni/iniziative, non protesteremo mai e come ha ribadito anche la
mattina stessa dell’inaugurazione a Novate il Presidente del Senato, noi
ricordiamo ancora l’omicidio dei poveri Fausto e Iaio, frequentatori del
Centro Sociale “Leoncavallo”, il 18 marzo 1978 di cui ancora non si è resa
giustizia».
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, Riccardo De Corato.
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*

