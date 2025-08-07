NOTA STAMPA – Il cordoglio del presidente Moraschini per la scomparsa di Costantino Franchi

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Nota
Il cordoglio del presidente Moraschini per la scomparsa di Costantino Franchi
“La scomparsa di Costantino Franchi porta un velo di tristezza su Brescia, il cui nome nel mondo è riecheggiato, o, forse, meglio, ha rombato, come i motori della 1000 Miglia che proprio grazie all’intuizione di Costantino Franchi è rinata, fino ad arrivare, oggi, ad essere biglietto da visita internazionale per la nostra città.
Franchi, con il suo piglio di trascinatore, risoluto e concreto, ha incarnato alla perfezione l’anima della brescianità, quella del progettare e fare, senza troppe parole, ma anche del prodigarsi generosamente, regalando lustro e un fascino nuovo a un pezzo della nostra storia e alla città, attraverso le auto d’annata. E con lo stesso entusiasmo in una terra nuova, si è adoperato a favore di chi si è trovato in difficoltà, con spirito altruistico e lontanissimo dai riflettori del motorismo sportivo.
Alla famiglia Franchi esprimo il mio personale cordoglio e quello dell’intero Consiglio provinciale”.
Emanuele Moraschini
Presidente della Provincia di Brescia
(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Nota