Close Menu
Trending
giovedì 7 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Lombardia

NOTA STAMPA – Il cordoglio del presidente Moraschini per la scomparsa di Costantino Franchi

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Nota
Il cordoglio del presidente Moraschini per la scomparsa di Costantino Franchi
“La scomparsa di Costantino Franchi porta un velo di tristezza su Brescia, il cui nome nel mondo è riecheggiato, o, forse, meglio, ha rombato, come i motori della 1000 Miglia che proprio grazie all’intuizione di Costantino Franchi è rinata, fino ad arrivare, oggi, ad essere biglietto da visita internazionale per la nostra città.
Franchi, con il suo piglio di trascinatore, risoluto e concreto, ha incarnato alla perfezione l’anima della brescianità, quella del progettare e fare, senza troppe parole, ma anche del prodigarsi generosamente, regalando lustro e un fascino nuovo a un pezzo della nostra storia e alla città, attraverso le auto d’annata. E con lo stesso entusiasmo in una terra nuova, si è adoperato a favore di chi si è trovato in difficoltà, con spirito altruistico e lontanissimo dai riflettori del motorismo sportivo.
Alla famiglia Franchi esprimo il mio personale cordoglio e quello dell’intero Consiglio provinciale”.
Emanuele Moraschini
Presidente della Provincia di Brescia

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl