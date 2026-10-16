(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Lunedì 19 ottobre, alle ore 11, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolge la presentazione della Fondazione Archivi legali Amedeo Modigliani. Saluto del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
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- Archivi legali Amedeo Modigliani – Lunedì alle 11 diretta webtv – Saluto di Mulè
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