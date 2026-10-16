Forte di Bard: Aperte le adesioni a Meteolab e Climalab 2026 

Come stanno cambiando le condizioni di vita degli animali che popolano le nostre montagne? Quali conseguenze ha il riscaldamento globale sulla biodiversità alpina e quali strategie possiamo adottare per proteggerla? Sono questi i temi al centro della XVII edizione di MeteoLab e VIII edizione di ClimaLab, in programma sabato 14 novembre 2026 al Forte di Bard. L’appuntamento annuale, che riunisce studiosi, ricercatori, esperti e grande pubblico per approfondire le sfide poste dai cambiamenti climatici, sarà quest’anno dedicato al rapporto sempre più delicato tra clima e fauna alpina.

L’aumento delle temperature, la progressiva riduzione della copertura nevosa, le trasformazioni degli habitat e la crescente frequentazione umana delle montagne stanno modificando profondamente gli equilibri degli ecosistemi alpini. Molte specie animali sono costrette ad adattare i propri comportamenti, a modificare i loro areali di distribuzione e a confrontarsi con nuove condizioni ambientali, mentre emergono ulteriori rischi per la loro sopravvivenza e conservazione. La giornata offrirà un’occasione di confronto tra discipline diverse, intrecciando ricerca scientifica, osservazioni sul campo, tutela della biodiversità e riflessioni giuridiche. La sessione mattutina, introdotta dal climatologo Luca Mercalli, sarà dedicata anche a un tema di crescente attualità: il riconoscimento dei diritti degli animali e l’evoluzione degli strumenti normativi per la loro protezione in un contesto di transizione climatica.

Nel pomeriggio, grazie al contributo di ricercatori ed esperti dei parchi naturali e delle istituzioni scientifiche, l’attenzione si concentrerà sugli effetti concreti dei cambiamenti climatici sulla fauna delle Alpi. Dallo stambecco alla marmotta, dall’ermellino ai galliformi e agli anfibi, saranno presentati studi, monitoraggi e ricerche che aiutano a comprendere come stanno evolvendo le popolazioni animali e quali nuove sfide si pongono per la loro conservazione. Uno spazio sarà inoltre dedicato alle relazioni tra cambiamenti climatici, salute della fauna selvatica e salute degli ecosistemi, attraverso l’approccio integrato One Health.

Organizzazione: Associazione Forte di Bard MeteoLab nasce da un’idea dell’Associazione Forte di Bard, Società Meteorologica Italiana e Équipe Arc-en-Ciel

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Partecipazione gratuita.

Iscrizione obbligatoria compilando il form disponibile sul sito fortedibard.it