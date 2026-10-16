ERICSSON, PIRONDINI-APPENDINO (M5S): A ASSEMBLEA LAVORATORI: LICENZIAMENTI INACCETTABILI

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Genova, 16 ott. – "La vertenza Ericsson ci dice che è ora di intervenire concretamente anche su una questione normativa e politica che non può più essere rinviata: è inaccettabile che multinazionali possano beneficiare di risorse pubbliche nel nostro Paese e successivamente decidere di lasciare a casa i lavoratori. Servono regole più stringenti per impedire che il sostegno pubblico alle imprese si trasformi in un beneficio senza responsabilità sociale." Ha dichiarato il Capogruppo M5S in Senato Luca Pirondini intervenendo all'assemblea dei lavoratori Ericsson a Genova. "Questa battaglia ci riguarda tutti, perchè vogliamo un paese che crea lavoro, non esodati. Un'azienda che fa utili, con il fatturato in crescita del 7% e che ha preso soldi pubblici non può scappare dall'Italia. Se passa questo passa tutto. Chiediamo garanzie concrete sul futuro di Genova, per chi sceglie l'uscita incentivata e per chi rimane. E un tavolo al MIMIT serio, non un palcoscenico in cui l'azienda possa ripulirsi la coscienza davanti alle telecamere." Ha concluso la Deputata M5S Chiara Appendino.
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