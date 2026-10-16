Cassano All’Ionio, il Consiglio comunale torna a riunirsi il 20 ottobre: all’ordine del giorno bilancio, revisori dei conti, ambiente e servizi

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - La Presidente del Consiglio comunale, Sofia Maimone, ha convocato il
Consiglio comunale di Cassano All'Ionio per martedì 20 ottobre 2026, alle
ore 16:00, in prima convocazione, e per mercoledì 21 ottobre, alle ore
17:00, in seconda convocazione. La seduta si terrà presso la Sala Convegni
del Polifunzionale delle Grotte di Sant'Angelo.
Sono sette i punti iscritti all'ordine del giorno. Tra gli argomenti in
discussione figurano la ratifica di una variazione d'urgenza al bilancio di
comunale relativa a un progetto per la realizzazione di una cava a cielo
aperto e la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio
Il Consiglio sarà inoltre chiamato a discutere del diritto di superficie di
una particella catastale su cui è installata una stazione radio base per la
rappresentanti comunali presso enti e istituzioni e del regolamento per
l'istituzione del servizio di volontariato comunale denominato "Nonno
vigile".
Completa l'ordine del giorno il conferimento della cittadinanza onoraria al
professor José Daniel Cirigliano.
*Comune di Cassano All'Ionio*
*16 ottobre 2026*