Copasir, audizione Zappia, Presidente Ispi – Mercoledì alle 14.45

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Mercoledì 21 ottobre, alle ore 14.45, presso l’Aula del VI piano di Palazzo San Macuto, il Copasir – Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica – svolge l’audizione della Presidente dell’Ispi, Mariangela Zappia.
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