Bando per l’assegnazione di contributi a sostegno delle locazioni 2026, pubblicata la graduatoria definitiva

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - La documentazione deve pervenire al Comune entro e non oltre il 31 gennaio 2027
Questo il link:
Graduatorie e comunicazioni Bando affitti 2026 – Città di Livorno
In osservanza della normativa in materia di privacy, gli elenchi sono ordinati per numero di domanda, riportato sulla ricevuta rilasciata dal sistema informatico al termine della procedura di inoltro.
Dal 2 gennaio 2027 i richiedenti collocati nella graduatoria definitiva tra le prime 200 posizioni della Fascia A devono presentare tutte le attestazioni/ricevute dell'avvenuto pagamento del canone di locazione nell'anno 2026.
La documentazione dovrà essere prodotta inderogabilmente entro e non oltre il 31 gennaio 2027.
Per beneficiare del contributo, è necessario presentare le ricevute dell'avvenuto pagamento delle mensilità del canone di locazione anno 2026 al locatario. In alternativa potrà essere prodotta un'attestazione sottoscritta dal locatario circa il pagamento delle mensilità corrisposte, allegando copia del documento d'identità del locatario. La documentazione dovrà pervenire: *
In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi che dovranno consegnare entro il termine sopra indicato all'Amministrazione comunale, con le modalità di cui sopra, assieme alle ricevute fino alla data del decesso del richiedente, anche la certificazione che attesti il loro stato.
I contributi sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Toscana e delle risorse a ciò destinate dall'Amministrazione comunale, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, partendo dai concorrenti collocati nella Fascia A, fino ad esaurimento delle risorse attribuite.
L'errata documentazione o la mancata presentazione della documentazione entro il 31 gennaio 2027 comporta l'esclusione dal contributo, senza alcuna possibilità di sanare l'omissione successivamente alla scadenza del termine.
Dal 1 febbraio 2026, qualora residuino risorse finanziarie, l'Amministrazione comunicherà l'eventuale scorrimento della graduatoria dei potenziali aventi diritto ed il termine perentorio loro assegnato per produrre la documentazione sulla rete civica alla pagina: Graduatorie e comunicazioni Bando affitti – Città di Livorno