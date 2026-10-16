«Guerra profonda», il booktour di Arturo di Corinto fa tappa a Viterbo e Roma

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Quattro appuntamenti dal 22 al 26 ottobre: incontri con giornalisti ed esperti, dalla comunità Cyber Actors alla Maker Faire, fino al Festival Diplomazia.
Prosegue il booktour di Guerra profonda di Arturo di Corinto, con quattro incontri in programma tra Viterbo e Roma dal 22 al 26 ottobre 2026. Un calendario che porterà il libro in contesti diversi, tra dibattito pubblico, divulgazione scientifica e confronto internazionale sull’intelligenza artificiale.
Il primo appuntamento è previsto giovedì 22 ottobre a Viterbo, alle 21, con Cyber Actors. Di Corinto presenterà il volume insieme a Gianluca Boccacci, presidente dell’associazione.
Il tour proseguirà sabato 24 ottobre a Roma, nell’ambito di Agorà, al Casale dei Cedrati di Villa Pamphili. L’autore discuterà del libro con Giuseppe De Ruvo, giornalista e politologo.
Domenica 25 ottobre sarà la volta della Maker Faire di Roma, dove la presentazione si svolgerà con Leonardo De Cosmo, giornalista scientifico.
A chiudere questa serie di incontri, lunedì 26 ottobre, sarà l’appuntamento al Centro Studi Americani di Roma, nell’ambito del Festival Diplomazia. Di Corinto interverrà sul tema “Weaponization of the AI”, dedicato all’impiego dell’intelligenza artificiale come strumento di confronto e conflitto.
Quattro occasioni per incontrare l’autore e approfondire i temi di Guerra profonda, attraverso interlocutori e prospettive differenti.