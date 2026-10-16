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Puglia

Agenzia nr. 1783 – Sanità, Scianaro (FdI): “I sistemi informatici continuano a creare disservizi e disagi. Ora basta, servono soluzioni

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - "Visto il perdurare dei numerosi disservizi dei sistemi informatici sanitari su tutto il territorio pugliese, presenterò in queste ore una richiesta di audizione urgente in Commissione Sanità affinché il presidente Antonio Decaro, l'assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia e il Direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, vengano a riferire e, soprattutto, a comunicare quali soluzioni intendono adottare per mettere fine a disagi che danneggiano tanto il personale sanitario quanto i pazienti.

Già a settembre avevo denunciato il mancato funzionamento dei sistemi informatici che avevano colpito più presidi sanitari in tutta la Puglia. Ieri la storia si è ripetuta e questi sono soltanto gli ultimi due casi in ordine cronologico per una problematica ormai atavica che può compromettere l'efficienza delle attività sanitarie, con conseguenze potenzialmente pericolose per la salute dei pazienti. Innovapuglia S.p.A., società in house della Regione Puglia, è incaricata della gestione di infrastrutture digitali e servizi innovativi in ambito sanitario regionale. In più di una circostanza, nel tempo, si sono verificati malfunzionamenti dell'infrastruttura Innovapuglia che hanno colpito molteplici presidi sanitari. Si registrano il malfunzionamento della cartella elettronica, blocchi completi del sistema, compreso Edotto con conseguenti difficoltà anche per i medici di medicina generale. 

Tali interruzioni causano notevoli difficoltà operative, inoltre, nei Dipartimenti di Emergenza e nei Pronto Soccorso, oltreché nei servizi territoriali. Non è tollerabile per il personale sanitario dover lavorare in queste condizioni ed è quindi indifferibile individuare e adottare soluzioni efficaci e definitive. È fondamentale che le strutture sanitarie possano contare su sistemi digitali funzionanti e affidabili per garantire la continuità assistenziale, la tempestività e l'appropriatezza delle cure. Simili disservizi non devono più verificarsi e bisogna assicurare una volta per tutte la stabilità e l'affidabilità dei sistemi informativi e delle infrastrutture digitali sanitarie gestite da Innovapuglia"./comunicato 

(AGENPARL)
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