(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 Marche: Lega a Ricci, sterili polemiche per distrarre da recenti fatti cronaca

Roma, 6 ago. – “Comprendiamo che, in piena foga pre elettorale, Ricci e i suoi debbano alzare sterili polemiche per distrarre i marchigiani dai recenti fatti di cronaca. Per arrivare, però, a dire una fandonia tale sul Ponte sullo Stretto – che sottrarrebbe risorse importanti alle Marche – e accusare il ministro Salvini, siamo davvero alla frutta. Ci auguriamo che la campagna elettorale si tenga su argomenti ben più alti, soprattutto reali. La Lega ha dimostrato, anche di recente, come ci si comporta di fronte all’avversario politico. Non pretendiamo altrettanto, ma almeno non si inventino fake news”.

Così la segreteria della Lega nelle Marche.

