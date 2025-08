(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*M.O., AGGRESSIONE AUTOGRILL, DE CORATO (FDI): «TURISTA EBREO AGGREDITO E

INDAGATO CONFERMA MILANO CITTA’ ANTISEMITA».*

Milano, 05 Agosto 2025 – «Leggo che il turista francese-ebreo, aggredito

qualche settimana fa in un Autogrill di Lainate con a fianco il bambino di

anni 6, risulta anch’esso tra gli indagati. E’ proprio il caso di dire

‘cornuto e mazziato’. Al momento, però, non ci sono prove ufficiali di

quanto fatto realmente dal turista francese. Spero che presto le indagini

del Procuratore Fusco e della Digos, mettano in luce quanto è realmente

successo e chi ha sbagliato è giusto che paghi. Credo che sia giunto il

momento che tutto questo odio razziale e antisemitismo sia a Milano e sia

in tutta la Provincia, finisca perché il capoluogo lombardo e tutta l’area

metropolitana sono le più antisemite d’Italia».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra

milanesi, *Riccardo De Corato*.