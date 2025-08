(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

Sun 03 August 2025 COMUNICATO STAMPA

——– *STAGIONE REMIERA 2025: I RISULTATI DELLA REGATA DI PELLESTRINA* —-

Si è disputata questo pomeriggio la Regata di Pellestrina, l’appuntamento

della Stagione Remiera 2025 che segna il culmine delle celebrazioni della

Madonna dell’Apparizione, festa popolare molto cara ai cittadini dell’isola.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale era presente il consigliere

delegato alla Tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto.

Quattro le categorie che hanno gareggiato partendo all’altezza del Cantiere

Menetto, per proseguire sul Canale di Pellestrina, giro del “paeto”

all’altezza dell’ex macello località “La Mara”, ritorno e arrivo davanti al

Santuario della Madonna dell’Apparizione.

Le prime a partire sono state le Giovanissime su mascarete a due remi, sfida

che ha visto protagoniste le ragazze under 14. La gara è stata vinta

dall’imbarcazione rosa di Alice Sarto e Giulia Spolaor davanti a quella

arancio di Teresa e Angela Pinzan, al terzo posto con l’imbarcazione viola

Gaia Baldin e Rebecca Ceselin, quarte Gaia e Giulia D’Este con l’imbarcazione

celeste.

A seguire la gara dei Giovanissimi su pupparini a due remi, con il successo

dell’imbarcazione verde di Samuele Smerghetto e Alessandro Nardin davanti al

viola di Nicolò Callegari e Gianluca Rinaldin. Terzi classificati, Alvise

Tezzat Redolfi e Riccardo Vorano con l’imbarcazione di color bianco, quarti

Nicolò Padoan e Andrea Giovanni Rendine con quella celeste.

È stata poi la volta delle Donne su mascarete a due remi, gara vinta

dall’imbarcazione bianca con l’equipaggio formato da Silvia Bon e Debora

Scarpa, seconde Elena Almansi e Viola Ghigi sull’imbarcazione maron, terze

Magda Tagliapietra e Nicole Zane partite come riserve in sostituzione

dell’equipaggio viola e quarte Alessia Bevilacqua e Romina Catanzaro con

l’imbarcazione di color arancio.

Ad aggiudicarsi invece la bandiera rossa della gara dei pupparini a due remi

riservata agli uomini, il canarin di Cristiano Vianello e Raffaele Barbieri,

il secondo posto è andato all’equipaggio di riserva formato da Roberto e

Renato Busetto, partiti in sostituzione dei viola, ai quali è stata

consegnata la bandiera bianca, quindi Andrea Bertoldini e Gabriele Lazzarini

con l’imbarcazione celeste che si sono aggiudicati la bandiera verde. La

bandiera blu dei quarti classificati è andata all’equipaggio bianco formato

da Rudi e Mattia Vignoto.

