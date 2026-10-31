Anzio. Conferenza dei sindaci dell’Egato 4, Lo Fazio: “Evitati aumenti maggiori”

Il sindaco di Anzio, Aurelio Lo Fazio, è stato regolarmente presente alla conferenza dei sindaci dell’Egato 4, l’ente di gestione dell’ambito territoriale del servizio idrico, pertanto smentisce categoricamente le notizie apparse su alcuni media.

La conferenza ha approvato con senso di responsabilità le tariffe per il periodo 2026-2027. Per la prima volta, nonostante l’aumento di costi – come ad esempio l’energia elettrica – le tariffe per l’anno in corso non aumentano. È previsto un piccolo aumento rispetto a quanto già programmato dell’1% per il 2027 (poco più di 1 euro a bolletta per un’utenza domestica).

Questo piccolo aumento è stato necessario per far recuperare al gestore 76 milioni di euro di conguagli (dei quali 46 già riconosciuti in precedenza) entro il 2029, obbligo questo imposto dall’Arera, oltre che a non compromettere il futuro della gestione del servizio.

Qualora i sindaci non avessero approvato queste minime tariffe, su istanza del gestore stesso, l’Arera avrebbe potuto approvare tariffe con aumenti del 9% annui. Questo piccolo incremento tariffario ha consentito, inoltre, di contenere Il valore residuo di fine gestione, non compromettendo così la possibilità da parte dei sindaci di scelte future su un cambio di gestione nel 2032. Va sottolineato che la conferenza dei sindaci ha bocciato la richiesta di “maggiori costi per la qualità tecnica”.

“La proposta era pervenuta all’ufficio di presidenza, del quale faccio parte. Sono stato io a proporre che dovesse essere discussa da tutti i sindaci dell’Ato 4, cosa che è stata accettata, nonostante alcune perplessità espresse da alcuni componenti, affinché tutti fossero a conoscenza della situazione e potessero approfondire tale importante e fondamentale argomento – spiega Lo Fazio, perché tali decisioni devono essere prese da tutti i Comuni e non da soli eletti nell’ufficio di presidenza.

“Questo non significa che io sia soddisfatto del servizio del gestore Acqualatina, tutt’altro – conclude il sindaco – le criticità restano tutte e sono evidenti. Ma qui si discuteva di altro ed è stato evitato un maggiore esborso a carico dei cittadini”.

L’assemblea di Acqualatina è in programma il 5 novembre.