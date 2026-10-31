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Politica Interna

MILANO, CECCARDI (LEGA): IN PIAZZA IN NOME DELLA PACE, MA INVOCANO VIOLENZA CONTRO SARDONE. LA SINISTRA CONDANNI SENZA AMBIGUIT?

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - a:hover {

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Milano, 30 ott. – "C'è qualcosa di profondamente inquietante in chi manifesta invocando la pace e poi trasforma le piazze in luoghi di odio e intimidazione politica. Gli slogan vergognosi rivolti a Silvia Sardone, alla quale esprimo tutta la mia solidarietà, rappresentano il volto peggiore di un estremismo che predica tolleranza e pratica intolleranza. Invocare pugni in faccia a un'avversaria politica non è dissenso, è un linguaggio violento che non può trovare alcuna giustificazione". Lo dichiara in una nota l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, commentando quanto accaduto durante il corteo di Milano. "La libertà di manifestare è un diritto sacrosanto, ma non può diventare il lasciapassare per minacce e aggressioni. Chi pensa di mettere a tacere una donna perché difende con coraggio le proprie idee ha già dimostrato tutta la propria debolezza politica. Mi aspetto una condanna netta da parte della sinistra, senza i soliti distinguo e senza silenzi imbarazzanti. Non accettiamo lezioni di democrazia da chi tollera l'odio contro chi la pensa diversamente. Silvia non si farà intimidire e noi continueremo, al suo fianco, a difendere la libertà, la legalità e la sicurezza degli italiani. La violenza non è e non sarà mai una forma di partecipazione democratica".

(AGENPARL)
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