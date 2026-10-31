Close Menu
Trending
sabato 31 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Agroalimentare

Ricerca universitaria e innovazione in Agricoltura, convegno ad Agraria mercoledì 4 novembre 

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - All’Università di Firenze un convegno sulle esperienze maturate nell’ambito dello Sviluppo Rurale della Regione Toscana

Mercoledì 4 novembre al Dipartimento Dagri alle Cascine. Partecipano l’assessore Leonardo Marras e Dario Nardella

La ricerca universitaria per l’innovazione in Agricoltura, sotto l’egida della Regione Toscana.

Mercoledì  4 novembre presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali (DAGRI) dell’Università di Firenze (ore 9.45 – Aula Magna del Dipartimento, piazzale delle Cascine, 18) si terrà il convegno dal titolo “La Co-Generazione della conoscenza: esperienze maturate dal DAGRI nell’ambito dello Sviluppo Rurale della Regione Toscana”.

L’iniziativa mette al centro il confronto e la condivisione delle esperienze maturate dal DAGRI nell’ambito dello Sviluppo Rurale della Regione Toscana, attraverso cui l’ente locale finanzia le politiche di crescita e innovazione del settore agricolo, agroalimentare e forestale.

La giornata di studi – rivolta in primo luogo a istituzioni, imprese, agricoltori, professionisti e tecnici – si aprirà con i saluti del direttore del DAGRI Riccardo Bozzi e dell’assessore regionale all’agricoltura Leonardo Marras.

L’iniziativa, moderata da Simone Orlandini (Dagri), vedrà avvicendarsi Dario Nardella (coordinatore S&D Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo), Anna Vagnozzi (dirigente tecnico del Consiglio per la ricerca in agricoltura – CREA), Fausta Fabbri (Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” Regione Toscana), Silvio Menghini (Dagri), Alessio Mugnaini (delegato all’Agricoltura di ANCI Toscana). Sono previsti anche gli interventi di alcuni imprenditori che hanno partecipato ai progetti. Chiuderanno l’incontro due tavole rotonde dedicate alle innovazioni per le filiere del territorio e nei prodotti a marchio qualità.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl