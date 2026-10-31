Anzio: Approvato l’ordine del giorno per richiedere alla Regione il monumento naturale marino a Tor Caldara

Il Consiglio comunale di Anzio ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno con il quale chiede formalmente alla Regione Lazio di avviare l’iter per l’istituzione del Monumento naturale marino di Tor Caldara, ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale 29/1997, che stabilisce che questo regime di tutela è avviato dall’assessore regionale competente.

L’obiettivo è estendere la tutela al tratto di arenile e di mare antistante la Riserva naturale, riconoscendo il valore ambientale, paesaggistico e naturalistico di un ecosistema unico lungo la costa laziale. L’area rappresenta infatti il naturale proseguimento della Riserva, recentemente ampliata con l’annessione della Vignarola, e custodisce habitat di straordinaria importanza, come le biocostruzioni di Sabellaria alveolata e le residue praterie di Posidonia, elementi fondamentali per la biodiversità marina, il ripopolamento ittico e la protezione della costa dall’erosione.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di partecipazione della cittadinanza, dal momento che negli ultimi mesi sono state raccolte centinaia di firme per chiedere l’istituzione del Monumento naturale marino, dimostrando quanto questa proposta sia sentita e condivisa dalla comunità.

Il Consiglio comunale ha ritenuto che la tutela del patrimonio naturale rappresenti una scelta strategica per il futuro della città: proteggere questo tratto di mare significa preservare un patrimonio ambientale di valore europeo, contrastare i fenomeni erosivi che interessano il litorale e promuovere uno sviluppo sostenibile capace di coniugare conservazione della natura e fruizione pubblica.

L’ordine del giorno rivolge alla Regione Lazio una richiesta chiara e concreta affinché venga avviato il procedimento previsto dalla normativa regionale, dando seguito a una proposta sostenuta dalla comunità scientifica, dalle associazioni ambientaliste e da una partecipazione popolare sempre più ampia.

La tutela di Tor Caldara e del suo mare non rappresenta soltanto un atto di conservazione ambientale, ma un investimento sul futuro di Anzio e delle prossime generazioni.