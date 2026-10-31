Agricoltura. Congratulazioni all’Icqrf per il maxisequestro di olio contraffatto in Toscana

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - “Esprimo il più profondo ringraziamento agli ispettori dell’ICQRF, all’Agenzia delle Dogane e a tutte le forze dell’ordine coinvolte per la straordinaria e tempestiva operazione condotta in Toscana, che ha portato al sequestro di oltre 450 quintali di olio d’oliva irregolare e contraffatto. L’eccellente doppio intervento sul territorio ha permesso di intercettare 165 quintali di falso olio extravergine ottenuto da scarti di lavorazione e privo di tracciabilità, e ulteriori 300 quintali di prodotto estero falsamente dichiarato come extravergine e destinato all’esportazione. Questo ennesimo successo investigativo dimostra l’efficacia e la capillarità di un sistema di controllo, fortemente sostenuto dal ministro Lollobrigida e dal Masaf, che non concede sconti a chi tenta di arricchirsi illegalmente a danno della collettività. Questa operazione va a tutela dei lavoratori e dei produttori olivicoli onesti, di tutte le aziende agricole e dei frantoi che operano nel pieno rispetto delle regole, affrontando i sacrifici della terra e i costi di una produzione d’eccellenza e che subiscono una concorrenza sleale devastante dalle frodi commerciali. Difendere il loro lavoro significa difendere l’economia reale e la dignità delle nostre campagne. L’olio extravergine d’oliva è un simbolo della nostra cultura gastronomica e della nostra identità nel mondo. Bloccare i tentativi di contraffazione protegge la salute dei consumatori e salvaguarda il valore del nostro export, impedendo che il prestigio del marchio italiano venga infangato da operatori senza scrupoli. Alle donne e agli uomini dell’ICQRF e delle forze dell’ordine va la nostra più sincera gratitudine per la dedizione, la professionalità e lo spirito di servizio dimostrati quotidianamente sul fronte della sicurezza agroalimentare”.
E’ quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra.