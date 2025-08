(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 03 August 2025 COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

——– *RIAPERTO IL PARK CANDIANI DOPO I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA

SEGNALETICA ORIZZONTALE, CON UNA IMPORTANTE NOVITÀ: LA

REALIZZAZIONE DI POSTI MOTO IN TRANSITO E ABBONAMENTO* ————–

È stato riaperto al transito il Park Candiani dopo i lavori di rifacimento

della segnaletica orizzontale che hanno visto impegnata la ditta incaricata

per due settimane, prima al piano -1 (transiti) e successivamente al piano -2

(abbonati) con trasferimento dei clienti al livello superiore per qualche

giorno.

L’intervento, coordinato dalla Direzione tecnica di AVM, ha definito il

nuovo layout interno del parcheggio, con stalli la cui ampiezza è stata

portata agli standard attuali in termini di dimensioni delle autovetture, e

una importante novità: per la prima volta sono stati creati anche posti moto

a disposizione sia della clientela abbonata sia della clientela in transito.

“Sembra poca cosa, ma è con interventi come questo che si costruisce, ogni

giorno, il decoro urbano. È un lavoro continuo e testardo, che richiede

dedizione e senso del dovere: questa è la linea che i cittadini hanno scelto

e che continuiamo come Amministrazione a portare avanti con coerenza e

concretezza – dichiara il sindaco del Comune di Venezia Luigi Brugnaro –

Solo tre mesi fa abbiamo inaugurato i nuovi servizi igienici al piano

interrato, completamente rifatti. Ora, dopo il nuovo BiciPark Candiani

realizzato sempre da AVM e sopo l’avvio dei lavori di ammodernamento del

Centro Culturale Candiani, che diventerà la Casa della Contemporaneità, da

parte della Fondazione Musei Civici, questo è un altro tassello del progetto

di rilancio del centro di Mestre. Un sincero ringraziamento va a tutti i

lavoratori e ai dirigenti di AVM, ACTV e Vela, oltre che delle altre

Fondazioni e società partecipate che, con passione, impegno e orgoglio,

mandano avanti questa città. È anche grazie a loro se tutte le nostre

“Città di Venezia” continuano a migliorare” conclude il sindaco.

“Come previsto dal disciplinare allegato al nuovo contratto di servizio tra

Comune di Venezia e AVM, l’azienda dovrà procedere nel quinquennio di

affidamento con una serie di investimenti infrastrutturali e tecnologici, ma

abbiamo voluto anche dare segnali importanti in termini di attenzione alla

clientela, con la definizione di standard di servizio moderni e coerenti con

le attuali esigenze dei cittadini – dichiara l’assessore al Bilancio,

Società partecipate, Trasporto pubblico locale e Traffico acqueo Michele

Zuin – Seguiranno gli interventi al Park Sant’Andrea e all’Autorimessa

comunale: per tutti la sfida è rappresentata dall’ampliare gli spazi di

sosta senza perdere posti auto. Continua dunque l’attenzione della Giunta

per il centro di Mestre con interventi volti ad innalzarne la qualità e la

fruibilità” conclude l’assessore.

Il Park Candiani si compone dunque ora di 111 posti auto in transito, 3 posti

auto riservati a titolari di contrassegno disabile e 12 posti moto in

transito al piano -1 e 136 posti auto (a cui si sommano i 12 posti auto in

abbonamento presso il piano interrato del Condominio Manin) e 19 posti moto

in abbonamento al piano -2.

Venezia, 2 agosto 2025

* Immagine 1

http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%201_27.jpeg

* Immagine 2

http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%202_34.jpeg

* Immagine 3

http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%203_30.jpeg

* Immagine 4

http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%204_23.jpeg

* Immagine 5

http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%205_15.jpeg

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale