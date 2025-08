Contributo di accesso a Venezia: i dati dettagliati della sperimentazione 2025

(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

Il 27 luglio si è chiusa la prima parte della fase sperimentale del

Contributo di Accesso alla Città antica per l’anno 2025, avviata il 18

aprile e applicata per 54 giornate nei mesi di aprile, maggio, giugno e

luglio. I primi dati, seppur ancora provvisori, mostrano un sistema già

maturo, in grado di fornire le prime risposte agli obiettivi di regolazione

dei flussi turistici e di equità contributiva tra chi pernotta e chi accede

in giornata.

Nel periodo considerato sono stati emessi complessivamente 723.497 titoli di

pagamento, di cui 704.467 attraverso la piattaforma elettronica (in 260.494

ordini) e 19.030 tramite convenzioni attivate fuori dal sistema informatico.

2024, quando nelle 29 giornate di applicazione furono registrati 485.062

Il picco massimo di pagamenti è stato registrato venerdì 2 maggio, con

24.951 voucher acquistati. Al contrario, la giornata con minor numero di

pagamenti è risultata venerdì 4 luglio, con 8.689 transazioni. La media

giornaliera si è attestata su 13.046 pagamenti, in leggero calo rispetto al

2024 quanto era 16.676. Il sabato continua a essere la giornata con i flussi

più consistenti (media 14.997), seguita da venerdì (12.267) e domenica

(12.237). L’introduzione della giornata del venerdì ha portato risultati

interessanti, dimostrandosi in linea con la domenica e confermando la bontà

della scelta.

La maggior parte dell’emissione dei titoli di pagamento è avvenuta tramite

il portale cda.ve.it (65%), seguita dalle biglietterie Vela (22,5%) e da

altri canali online (6%). Il 51% dei pagamenti è stato effettuato con la

tariffa agevolata da 5 euro, confermando l’effetto positivo

dell’incentivo alla prenotazione anticipata. Il restante 49% ha pagato la

tariffa intera da 10 euro.

Tra le esenzioni più numerose si segnalano: ospiti di strutture ricettive

(media giornaliera 36.639), lavoratori (4.463), proprietari di immobili non

residenti (3.119), inquilini o titolari di contratti similari (1.054),

parenti o affini di residenti (1.404) e invitati da residenti (1.645). In

questo caso, il confronto con i dati 2024 risulta estremamente parziale, in

quanto nel 2025 studenti e residenti del Veneto sono stati esentati dalla

richiesta di QR code, semplificando notevolmente le procedure.

L’Amministrazione ha intensificato le attività di controllo e prevenzione

dell’evasione, impiegando circa 140 operatori al giorno tra steward, agenti

e verificatori. Sono stati effettuati oltre 445.000 controlli sui QR code,

oltre ai controlli a vista sui soggetti che non necessitavano di acquisire

tale titolo, con l’emissione di circa 2.500 verbali tra contestazioni e

richieste di integrazioni.

La piattaforma elettronica del sistema ha mostrato un funzionamento stabile,

con un tasso di disponibilità del portale del 100%. L’uso di tecnologie

digitali avanzate, come l’assistente virtuale RIVO, che con

l’intelligenza artificiale anche nella lingua madre dell’utente ha gestito

più di 7.500 interazioni, ha semplificato l’esperienza e alleggerito il

carico sul Contact Center, che ha risposto ad oltre 8.000 richieste

telefoniche. Appena 2.000 le domande di rimborso o di convenzione.

L’analisi dei flussi turistici dell’intero territorio conferma il leggero

calo delle presenze già osservato a livello nazionale e confermato anche dai

dati dell’Ufficio Statistico Regionale per i primi mesi del 2025, con le

variabili aggiuntive del meteo e di elementi esterni che dovranno essere

approfonditi. Il dato sul CdA si inserisce in questo contesto, mostrando che

la flessione generale non ha impedito un incremento della compliance

contributiva e un miglioramento della conoscenza dello strumento tra i

visitatori.

La fase sperimentale continuerà anche nei mesi successivi, per consolidare

le analisi avviate in collaborazione con CISET (Centro Internazionale di

Studi sull’Economia Turistica), al fine di affinare ulteriormente il

sistema nel 2026. L’obiettivo rimane duplice: garantire equità tra chi

soggiorna e chi accede in giornata e utilizzare le risorse raccolte – al

netto dei costi di gestione – per interventi a beneficio della

cittadinanza, a partire dal mantenimento delle riduzioni sulla TARI. Tolte le

spese di gestione del servizio, infatti, almeno 1,5 milioni di euro sono

stati destinati ad abbassare la bolletta dei rifiuti.

Venezia, 2 agosto 2025

