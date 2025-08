ALL.FOTO – MILANO, 10 FERMATI DA POLIZIA, DE CORATO(FDI): «QUESTORE MEGALE E SUOI UOMINI MERITANO RICONOSCIMENTO CITTA’ PER GRAN LAVORO SULLA SICUREZZA URBANA».

(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

Milano, 03 Agosto 2025 – «Ringrazio il Questore Megale e gli uomini della

Polizia di Stato milanese per la lodevole attività di contrasto che ha

portato, solo negli ultimi giorni, al fermo di 10 persone, quasi tutte

straniere, per reati predatori e spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti

loro meritano un grande riconoscimento dalla città per questo importante

lavoro sulla sicurezza anche nel periodo estivo. Queste importanti

operazioni, però, non bastano e c’è ancora molto lavoro da fare visto e

considerato anche la totale inefficienza del Sindaco-Assessore Sala che i

vigili li ha dedicati solo a fare multe e quindi a portare maggiori

introiti alle casse del Comune (le conferme sono arrivate poche settimane

fa dal Codacons) e non per la sicurezza di Milano».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra

milanesi, *Riccardo De Corato*.