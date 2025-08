(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, LEONCAVALLO, DE CORATO(FDI): «DAL 1975 SOLO VIOLENZE, ABUSIVISMO E

ATTIVITA’ ILLEGALI! CITTA’ SPERA SGOMBERO AL PIU’ PRESTO».*

Milano, 02 Agosto 2025 – «Leggo dichiarazioni assurde e fuori luogo da

parte del vicecapogruppo di Avs alla Camera sul Leoncavallo. Del resto non

ci si poteva aspettare di meglio da un collega e compagno di Partito

dell’Eurodeputata, al momento, Ilaria Salis. Vorrei ricordare, inoltre, che

i Leoncavallini dal 1975 ad oggi si sono resi protagonisti spesso di

violenze, in molti casi anche contro politici non della loro stessa fazione

politica e verso le Forze dell’Ordine, di abusivismo e di una serie di

attività illegali, tra cui spaccio e consumo di droga oltre a entrate senza

fatturazione e scontrini. L’occupazione di stabili persiste da oltre 30

anni, in aperta violazione del Codice Penate art. 644 e seguenti. Altro che

“è un patrimonio di tutta la comunità, un presidio culturale e sociale da

50 anni” come ha detto oggi il rappresentante di Avs. Il Ministro degli

Interni Piantedosi, mercoledì scorso al Viminale, ha rassicurato noi di

Fratelli d’Italia che lo stabile di via Watteau a Milano verrà a breve

sgomberato senza se e senza ma. La città spera al più presto. Inoltre,

l’immobile di via San Dionigi a Milano, ipotetica nuova sede comunale dei

Leoncavallini non è in condizioni idonee e a norma. I membri di quel Centro

Sociali inizino a rassegnarsi su un futuro come gli ultimi 50 anni e se ne

facciano una ragione».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra

milanesi, *Riccardo De Corato*.