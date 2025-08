COMIUNICATO STAMPA – Il Comune scrive ad AdF per avere risposte e informazioni sui disservizi idrici

(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 Il Comune scrive ad AdF per avere risposte e informazioni sui disservizi

idrici

Il sindaco Francesca Travison interviene ld gravi criticità

nell’erogazione dell’acqua a Scarlino: “I cittadini meritano risposte

chiare e interventi immediati”

La mancanza di acqua nei giorni scorsi ha messo in difficoltà i residenti,

in particolare gli anziani, e le attività economiche e turistiche del

territorio di Scarlino. Per questo motivo il Comune di Scarlino ha inviato

una comunicazione ufficiale all’Acquedotto del Fiora, alla Prefettura di

Grosseto e all’Autorità Idrica Toscana per segnalare quanto accaduto il

30 e 31 luglio scorsi a Scarlino Scalo e in località Le Case e Bizzarri.

«Sono stati due giorni difficili, in cui le esigenze delle persone non sono

state prese in considerazione – dichiara la sindaca Francesca Travison

–. Nessuna comunicazione preventiva, nessuna informazione in tempo reale.

Siamo profondamente rammaricati: il Comune è stato costretto a rincorrere

telefonicamente i responsabili del servizio per avere spiegazioni, mentre

cittadini e operatori economici restavano senz’acqua».

A peggiorare la situazione, la mancata tempestività nel servizio

sostitutivo: l’autobotte che doveva arrivare per le 18.00 del 30 luglio è

arrivata solo dopo le 23.00, quando i disagi duravano da ore. «Questo è il

segno evidente di una rete idrica datata che richiede manutenzioni continue

– continua Travison –. E non è solo un problema tecnico: è una

questione di rispetto verso una comunità intera».

Il Comune ha chiesto un incontro urgente con i vertici di AdF, per chiarire

quanto accaduto e definire un piano di interventi urgenti entro il 31

dicembre 2025, oltre a un programma triennale per la manutenzione della

rete. Tra le richieste anche l’attivazione di un sistema di comunicazione

efficace con la cittadinanza.

«Non vogliamo scontri, ma collaborare nel rispetto dei ruoli – conclude

il sindaco –, anche perché i cittadini hanno come punto di riferimento

l’Amministrazione comunale che in questi casi si trova tempestata di

messaggi nonostante non abbia potere di intervento.

Il nostro unico obiettivo è tutelare i cittadini di Scarlino, soprattutto i

più fragili, e proteggere l’immagine e l’economia del nostro

territorio. Ci aspettiamo risposte puntuali e impegni concreti,

nell’interesse di tutti».

