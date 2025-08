Cinema itinerante, il grande schermo fa tappa nel parco Aldo Moro di Altopascio con Encanto | Comunicato stampa e foto

(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

Altopascio, 2 agosto 2025 – È il parco Aldo Moro lo spazio scelto dall’amministrazione comunale per l’appuntamento altopascese del cinema itinerante sul territorio. La programmazione è per martedì 5 agosto, alle 21.30, al parco Moro, con “Encanto”, il film di animazione proposto dal Cineforum Zero in condotta: l’ingresso è gratuito.