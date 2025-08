A Coverciano la prima riunione stagionale degli staff delle Nazionali Giovanili. Viscidi: “Ripartiamo con entusiasmo”

(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

Nazionali Giovanili

Al Centro Tecnico Federale, alla presenza del capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon, si sono riuniti i tecnici del Club Italia per pianificare attività e obiettivi

© figc.it

Coverciano torna a colorarsi d’azzurro. Questo pomeriggio il Centro Tecnico Federale ha ospitato la prima riunione degli staff delle Nazionali Giovanili maschili, che ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione.

Ad aprire l’incontro sono stati Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale e campione del mondo nel 2006, e Mauro Vladovich, segretario organizzativo del Club Italia. Due figure chiave per sottolineare l’importanza del lavoro coordinato tra tutte le selezioni azzurre.

Presenti i tecnici e i componenti degli staff delle Nazionali Giovanili, dall’Under 15 all’Under 20, riuniti sotto la guida del coordinatore Maurizio Viscidi. Insieme a loro anche Silvio Baldini e lo staff dell’Under 21, che rappresenta l’anello di congiunzione tra la Nazionale maggiore e l’universo giovanile azzurro. Un momento di confronto prezioso per pianificare attività, metodologie e strategie comuni.

“La riunione di inizio stagione è sempre ricca di emozioni – confessa il Coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili azzurre -, perché si riparte con tante speranze e con la voglia di migliorare. Abbiamo ripassato i nostri principi di gioco e il sistema di valutazione dei calciatori. Quest’anno, poi, ho posto l’accento sul fatto che avremo quattro competizioni ufficiali (Mondiale Under 20, Europeo Under 19, Mondiale Under 17 ed Europeo Under 17, ndr), che richiederanno grande coordinamento e sinergia interne, ma anche esterne nel rapporto con i club. Inoltre, ci saranno anche le qualificazioni dell’Under 21 e oggi è stata l’occasione per dare il benvenuto a Baldini e al suo staff all’interno del Club Italia“.

Tra i temi discussi: il calendario degli impegni – che si aprirà con la doppia amichevole della Nazionale Under 19 di Alberto Bollini contro l’Albania il 5 e il 7 agosto a Novarello -, i prossimi raduni, le linee guida tecnico-tattiche e il monitoraggio dei giovani talenti. Focus anche sulla formazione trasversale e sulla sinergia con i club.

Coverciano, ancora una volta, si conferma il punto di partenza dell’Italia che verrà.

NAZIONALI GIOVANILI

Coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili: Maurizio Viscidi

Vice Coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili: Daniele Zoratto

Coordinatore area portieri: Gaetano Petrelli

Responsabile area performance: Valter Di Salvo

Responsabile area football analysis: Maurizio Viscidi

Nazionale Under 20

Tecnico: Carmine Nunziata; Assistenti tecnici: Matteo Brighi e Mirco Gasparetto; Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron; Preparatore atletico: Marco Montini; Match analyst: Francesco Donzella.

Nazionale Under 19

Tecnico: Alberto Bollini; Assistente tecnico: Christian Maggio; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Preparatore atletico: Nicolò Varesco; Match analyst: Luca Dalmasso.

Nazionale Under 18

Tecnico: Massimiliano Favo; Assistente tecnico: Davide Cei; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner; Match analyst: Andrea Loiacono.

Nazionale Under 17

Tecnico: Daniele Franceschini; Assistente tecnico: Marco Scarpa; Preparatore dei portieri: Francesco Antonioli; Preparatore atletico: Roberto Ghielmetti.

Nazionale Under 16

Tecnico: Manuel Pasqual; Assistente tecnico: Matteo Barella; Preparatore dei portieri: Stefano Baroncini; Preparatore atletico: Luca Coppari.

Nazionale Under 15

Tecnico: Enrico Battisti; Assistente tecnico: Bruno Redolfi; Preparatore atletico: Luca Bossi.