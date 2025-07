(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 MILANO, SARDONE (LEGA): “MILANO NON MERITA UN SALA ATTACCATO ALLA POLTRONA CON QUASI MEZZA MAGGIORANZA CONTRO”

Milano, 31 lug – “La conferma delle richieste d’arresto legate all’inchiesta sull’urbanistica rende ancora più grave il contesto in cui si trovano il sindaco Sala e la sua maggioranza. Lo scenario è quello di un’azione amministrativa paralizzata e di una coalizione divisa, con richieste di dimissioni che arrivano persino dagli alleati del PD. Intanto, in Consiglio comunale cresce il dissenso interno sulla questione dello stadio di San Siro, con la concreta possibilità che venga bocciato. Al di là dei tragicomici proclami del PD lombardo, che parla di un sindaco che “governa il cambiamento”, la realtà è evidente: questa giunta si trascina in una lenta agonia, paralizzando Milano. E non è solo l’urbanistica a essere in crisi: ogni giorno emergono criticità su sicurezza, periferie, impianti sportivi abbandonati e occupati. È il momento che il sindaco Sala prenda atto che la sua amministrazione è arrivata al capolinea. Eviti a Milano l’ennesimo spettacolo indecoroso di attaccamento alla poltrona: la città non merita questa sinistra inconcludente e incapace.”

Così in una nota Silvia Sardone, vicesegretario della Lega e consigliere comunale.

Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier