(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 Fellone (Lega): prima volta di due agenti del NIC nell'operazione di rientro in Italia del latitante Cavallari

Roma 30 lug. – “Oggi pomeriggio è atterrato all’aeroporto di Fiumicino Andrea Cavallari, latitante arrestato lo scorso 17 luglio a Barcellona, grazie a una brillante operazione internazionale di cooperazione tra le Forze dell’Ordine.

Per la prima volta, alla scorta per l’estradizione hanno preso parte anche due agenti del Nucleo Investigativo Centrale (NIC) della Polizia Penitenziaria, al fianco del personale FAST Italia del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Un segnale forte, che sottolinea il crescente ruolo operativo del Corpo di Polizia Penitenziaria anche a livello internazionale.La Lega nel complimentarsi con il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, continua a sostenere con forza il potenziamento del Corpo, il rafforzamento del comparto carcerario e una giustizia che non lasci scampo ai criminali. Lo Stato c’è, è presente e fa sentire la sua forza”.

Così Antonio Fellone, Capo Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria della Lega.

