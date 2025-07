Altopascio, 27 luglio: una grande serata di musica in piazza Ospitalieri con la Montecatini City Band | Comunicato stampa e foto

(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 COMUNICATO STAMPA

25 luglio 2025

ALTOPASCIO, 27 LUGLIO: UNA GRANDE SERATA DI MUSICA IN PIAZZA OSPITALIERI CON LA MONTECATINI CITY BAND

Una serata d’estate sotto le stelle, avvolta dalla magia della musica dal vivo: è ciò che attende il pubblico di Altopascio domenica 27 luglio, a partire dalle ore 21:15 in Piazza Ospitalieri, nel cuore del centro storico.

Protagonista del concerto sarà la Montecatini City Band, tra le realtà musicali più apprezzate del panorama bandistico toscano, capace di fondere tradizione e innovazione in un repertorio coinvolgente, che spazia dalla musica sinfonica alle colonne sonore, fino alle reinterpretazioni dei grandi classici della canzone italiana e internazionale.

L’evento è organizzato dal Francigena International Art Festival, rassegna che da anni promuove progetti artistici di qualità valorizzando giovani talenti e professionisti del mondo musicale, e che per l’occasione ha scelto di portare ad Altopascio uno spettacolo pensato per tutte le età, in grado di unire bellezza, emozione e condivisione. A dare voce alla musica saranno due artisti d’eccezione: Mattia Lenzi e Alice Innocenti, cantanti dal timbro inconfondibile, già protagonisti di numerosi concerti e produzioni teatrali, che interpreteranno brani celebri con intensità e raffinatezza. La direzione dell’ensemble è affidata al Maestro Gabriele Buonaccorsi, figura di riferimento per la scena musicale locale, noto per la sua sensibilità artistica, il suo approccio dinamico e la capacità di coinvolgere tanto i musicisti quanto il pubblico.

Il concerto è a ingresso libero e gode del patrocinio del Comune di Altopascio e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che con il loro sostegno confermano l’impegno verso la promozione della cultura e della musica come strumenti di crescita, socialità e valorizzazione del territorio.

Una serata imperdibile che unisce la potenza espressiva della musica, la bellezza di una piazza ricca di storia e l’energia di un evento pensato per emozionare. Un appuntamento da segnare in agenda per chi ama l’arte, la cultura e le atmosfere speciali delle sere d’estate.

INFO UTILI

📍 Piazza Ospitalieri, Altopascio (LU)

🗓 Sabato 27 luglio 2025 – Ore 21:15

🎟 Ingresso libero

🌐 http://www.franciartfestival.it