(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 COMUNICATO STAMPA

ROGHI ROMA, ROCCA: «LO STATO NON DEVIA IL SUO PERCORSO DI LEGALITÀ, MA NON SOTTOVALUTARE TALI EPISODI»

Roma, 25 luglio 2025 – «Gli inquietanti episodi di questa notte non faranno deviare di un millimetro l’impegno incessante dello Stato in direzione della legalità, ma non vanno sottovalutati. Appiccare roghi davanti ai ministeri è un’azione sovversiva che troverà la risposta ferma delle istituzioni. Alle forze dell’ordine, ai Ministri Nordio e Piantedosi e al personale dei ministeri la vicinanza incondizionata della Regione Lazio e mia personale». Così il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.